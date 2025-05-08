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В Раде предрекли перемирие на Украине менее чем через месяц

Дубинский: перемирие на Украине могут заключить с 1 июня
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Перемирие на Украине может быть заключено уже 1 июня, иначе Соединенные Штаты могут покинуть мирный процесс урегулирования конфликта. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«С 1 июня перемирие и переход к избирательному процессу в Украине», — написал он.

При этом украинский парламентарий отметил, что перемирие «может быть заключено и раньше». В соответствии с прогнозом Дубинского, если перемирия не достигнут до 1 июня, то США выйдут из мирного процесса, а Россия «идет в наступление».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине приближается к этапу, когда для его окончания нужно будет принимать ключевые решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.

Ранее Украина захотела «негласно» соблюдать перемирие.

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Переговоры о мире на Украине
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