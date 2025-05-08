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Появились кадры из поселка в Курской области после удара ВСУ

Военкор опубликовал видео из поселка в Курской области после удара ВСУ

В сети появились кадры из поселка Глушково в Курской области, который 8 мая попал под ракетный удар украинской армии. Видео в своем Telegram-канале опубликовал военкор Юрий Котенок.

«В рамках «перемирия» ВСУ сегодня ночью нанесли ракетный удар по поселку Глушково в Курской области. На кадрах — последствия атаки», — написал журналист.

По его словам, ракеты запускали со стороны Сумской области.

Обстрел произошел в ночь на 8 мая. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара 61-летняя женщина получила ранения, не совместимые с жизнью.

Кроме того, обломки снаряда разрушили второй этаж полицейского отделения Глушково.

Также сегодня в селе Марково Глушковского района на мине подорвался автомобиль. Пострадал водитель машины, спасти которого не удалось.

Ранее в Минобороны сообщили о 488 нарушениях майского перемирия ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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