В Курской области подорвался автомобиль, водитель не выжил

Хинштейн: автомобиль подорвался на мине в курском селе, водитель не выжил

Гражданский автомобиль подорвался на мине в селе Марково Глушковского района Курской области, водитель не выжил. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на трассе в приграничной зоне. По предварительным данным, взрывное устройство сработало при наезде машины. Личность водителя устанавливается.

«Убедительно прошу не рисковать! Возвращайтесь в приграничные районы только после полной стабилизации обстановки», — написал Хинштейн.

Сегодня, 8 мая, сообщалось, что более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили за неделю в одном из освобожденных сел Курской области.

4 мая Хинштейн сообщил, что во Льгове Курской области местного жителя ранило после взрыва запала гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. Его в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала о переговорах по возвращению удерживаемых Киевом курян.