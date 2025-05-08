В Курской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Хинштейн сообщил о гибели жительницы Глушково Курской области при обстреле ВСУ

В Курской области при обстреле со стороны Украины погибла 61-летняя жительница поселка Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница поселка Глушково», — написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, рассказал Хинштейн, в результате падения сбитых воздушных целей был разрушен второй этаж здания отделения полиции.

Информация о последствиях уточняется.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил временное перемирие на период празднования Дня Победы. Согласно его заявлению, все боевые действия должны быть остановлены с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Утром 8 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина «негласно» присоединилась к объявленному перемирию.

По его словам, подобное указание получили в украинской армии.

Ранее в Госдуме оценили активность ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия.