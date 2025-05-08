В Курской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

В Курской области при обстреле со стороны Украины погибла 61-летняя жительница поселка Глушково. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница поселка Глушково», — написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Кроме того, рассказал Хинштейн, в результате падения сбитых воздушных целей был разрушен второй этаж здания отделения полиции.
Информация о последствиях уточняется.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил временное перемирие на период празднования Дня Победы. Согласно его заявлению, все боевые действия должны быть остановлены с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
Утром 8 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина «негласно» присоединилась к объявленному перемирию.
По его словам, подобное указание получили в украинской армии.
Ранее в Госдуме оценили активность ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия.