Медведев объяснил, почему у США нет врагов

Медведев: у США нет врагов, потому что они просто зарабатывают деньги

У Соединенных Штатов нет врагов в полном смысле этого слова, потому что они просто стараются извлекать денежную выгоду из любой ситуации, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с литераторами, пишущими про СВО. Его цитирует РИА Новости.

«Вот посмотрите, как американцы зарабатывают на всем, чем только можно. У них нет врагов в полном смысле. Они просто везде зарабатывают деньги. В этом смысле Дональд Трамп — это рафинированное воплощение этой идеи», — высказался Медведев.

До этого политик оценил слова Трампа о главной роли Штатов в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны. Он назвал высказывание американского президента «пафосной чушью» и напомнил о колоссальных потерях, которые понес советский народ в ходе борьбы с Третьим рейхом.

Ранее президент Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне.