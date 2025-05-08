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Фицо заявил о попытке Эстонии сорвать его визит в Москву

Премьер Словакии Фицо: Эстония пыталась сорвать мой визит в Москву
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Darko Vojinovic/AP

Эстония предприняла попытку сорвать визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запретив пролет над своей территорией. Об этом сообщил сам политик, пишет РИА Новости.

«Речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — отметил он.

По информации агентства, Фицо из-за действий Эстонии не успеет на мероприятия, запланированные в Москве на вечер 8 мая.

Накануне словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза». В Риге подчеркнули, что латвийский народ «пострадал в результате военной агрессии двух тоталитарных режимов — коммунизма и нацизма».

Число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. Некоторые из них уже прибыли в российскую столицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали существенными проявления неонацизма в Европе.

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