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Работу Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине описали фразой «близка к краху»

WSJ: работа Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине близка к краху
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Leah Millis/Reuters

У спецпосланника президента США Дональда Трампа нет достаточного опыта относительно России и Восточной Европы, а его работа по прекращению огня на Украине «близка к краху». Об этом в статье для The Wall Street Journal написал экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон.

«У господина Уиткоффа нет очевидного опыта в России, Восточной Европе (особенно на Украине), на Ближнем Востоке, в Иране, в межгосударственных переговорах, в технологиях ядерного оружия, в распространении оружия массового поражения, в проверке международных соглашений или в вооруженных конфликтах. Его работа по прекращению огня на Украине близка к краху», — говорится в тексте.

По мнению автора, Уиткофф действует по прямому указанию президента Трампа, и его отношения с госсекретарем Марко Рубио остаются неясным. По мнению Болтона, доступ Уиткоффа к американскому лидеру мог бы позволить ему «познакомить Трампа с реальностью», однако они оба подвержены «российской пропаганде».

На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Bloomberg, он пытался убедить российскую сторону согласиться на прекращение огня. Однако, как сообщает агентство, Путин отказался от предложения, потребовав передачи под контроль России территорий четырёх регионов, включённых в её состав в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.

Ранее стало известно , как Трамп «привязал» себя к Украине.

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