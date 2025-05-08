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Трамп рассказал о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о прогрессе в части урегулирования конфликта на Украине
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о «хорошем прогрессе» в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса», – заявил Трамп.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по вопросам Украины и другим темам порой происходят ежедневно. По его словам, контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с продолжающимся диалогом с новой администрацией президента США.

8 мая пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине продолжается.

6 мая Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине, заявил, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном. Песков подчеркнул, что Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия для мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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