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Трамп заявил, что попросит Китай помочь с урегулированием на Украине

Трамп заявил, что будет просить власти КНР помочь с урегулированием на Украине
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить руководство Китая помочь с урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Также Трамп выразил уверенность в прогрессе по урегулированию.

Накануне турецкая газета Hürriyet написала, что Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. Отмечается, что Эрдоган благосклонно отнесся к предложению Трампа.

Трамп также заявлял, что приближается момент, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что «не рад этому». Он также согласился с мнением вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия требует «слишком многого», включая признание Крыма.

Ранее на Западе заявили, что лидеры ЕС «в ужасе» от скорого завершения конфликта на Украине.

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