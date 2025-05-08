Президент Палестины прилетел в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

9 мая палестинский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Однако позднее стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики.

Накануне в РФ прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что РФ и КНР намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике силы».

Ранее военные РФ сбросили листовки с поздравлением с 80-летием Победы над украинским городом.