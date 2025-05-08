Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», которую возглавляет Медведев.

Уточняется, что вместе с замглавы Совбеза памятник посетили и другие представители «ЕР», включая секретаря генсовета партии Владимира Якушева и его заместителя Владимира Васильева, руководящего фракцией «ЕР» в Госдуме.

8 мая стало известно, что пять депутатов Европарламента прибудут в Москву на празднование Дня Победы. По информации немецкого издания Der Spiegel, в неофициальную делегацию войдут представители Германии, Чехии, Словакии и Кипра. После визита в Москву у них запланирована поездка в Киев.

Из европейских лидеров в Россию прилетели премьер Словакии Фицо и президент Сербии Вучич. Последний уже записал видео с Красной площади и заявил, что «возьмет наказание на себя», а Белград останется на европейском пути. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы 9 Мая.