Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Дмитрий Медведев принес цветы к Могиле Неизвестного Солдата
close
«Единая Россия»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», которую возглавляет Медведев.

Уточняется, что вместе с замглавы Совбеза памятник посетили и другие представители «ЕР», включая секретаря генсовета партии Владимира Якушева и его заместителя Владимира Васильева, руководящего фракцией «ЕР» в Госдуме.

8 мая стало известно, что пять депутатов Европарламента прибудут в Москву на празднование Дня Победы. По информации немецкого издания Der Spiegel, в неофициальную делегацию войдут представители Германии, Чехии, Словакии и Кипра. После визита в Москву у них запланирована поездка в Киев.

Из европейских лидеров в Россию прилетели премьер Словакии Фицо и президент Сербии Вучич. Последний уже записал видео с Красной площади и заявил, что «возьмет наказание на себя», а Белград останется на европейском пути. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы 9 Мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами