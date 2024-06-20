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Президент Вьетнама положительно оценил переговоры с Путиным

Президент Вьетнама То Лам: переговоры с Путиным прошли успешно

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли успешно. Об этом заявил президент Вьетнама То Лам, передает РИА Новости.

По словам вьетнамского лидера, в ходе встречи с Путиным удалось в откровенном ключе обменяться мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес в целях развития Вьетнама и России, мира.

Путин в свою очередь поблагодарил Вьетнам за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. Особую признательность он выразил генсеку Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгу, Вам, президенту То Ламу, а также премьер-министру Фам Минь Чиню.

Глава РФ отметил, что его встретила не только теплая погода, но и радушие жителей Ханоя. Им президент пожелал благополучия.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее Песков сообщил, что Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки.

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