Зеленский встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим вьетнамским коллегой То Ламом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорили о развитии двусторонних отношений и увеличении товарооборота между нашими государствами, в частности, в аграрной промышленности», — поделился Зеленский.

Он поблагодарил президента Вьетнама за гуманитарную поддержку и готовность помочь с восстановлением страны после окончания боевых действий.

До этого американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT рассказал, почему кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским в Нью-Йорке.

Сейчас у кандидата в президенты США интенсивный график, в режиме которого он вынужден отказываться от многих важных мероприятий, поэтому ожидать, что он согласится на встречу с «каким-то непонятным» гостем, было бы странно, считает американист.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.