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Путин заявил о ключевой роли ООН в решении глобальных вопросов

Путин: ООН должна и впредь играть важную роль в мировых делах
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и ее Совет Безопасности должны оставаться основой для решения глобальных и региональных проблем. Об этом он сообщил по итогам переговоров с китайским руководством, передает РИА Новости.

«В этом году ООН отмечает 80-летие. Россия и Китай едины во мнении: организация должна сохранить центральную роль в мировых делах. Все вопросы необходимо решать на основе Устава ООН, международного права, с обязательным учетом интересов всех стран и уважением их культурно-цивилизационных особенностей», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что многополярный мир требует диалога, а не диктата.

«Только равноправное сотрудничество и соблюдение суверенитета позволят преодолеть кризисы», — добавил он.

Также Путин заявил, что договорился отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее постпред России в ООН рассказал о стремлении США к миру на Украине.

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