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Постпред России в ООН рассказал о стремлении США к миру на Украине

Небензя: США заинтересованы в устойчивом урегулировании конфликта на Украине
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Mike Segar/Reuters

Вашингтон показывает стремление к долгосрочному решению украинского конфликта. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он уточнил, что новая американская администрация демонстрирует понимание сути кризиса, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании.

«Именно так появился предложенный США в феврале текущего года проект первой резолюции СБ ООН по украинскому кризису «Путь к миру», призывающий к установлению «прочного мира» и поддержанный Россией, Китаем и США», — рассказал Небензя.

При этом дипломат обратил внимание на попытки Киева и его европейских союзников сорвать мирные инициативы. Постпред заявил, что РФ это прекрасно видит и не питает иллюзий по поводу их договороспособности.

«Мы знаем их истинное лицо и истинную цену их слов и обещаний», — подчеркнул Небензя.

До этого дипломат заявил о готовности РФ вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, с каким предложением Уиткофф приезжал к Путину в Москву.

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Переговоры о мире на Украине
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