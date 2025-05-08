Небензя: США заинтересованы в устойчивом урегулировании конфликта на Украине

Вашингтон показывает стремление к долгосрочному решению украинского конфликта. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он уточнил, что новая американская администрация демонстрирует понимание сути кризиса, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании.

«Именно так появился предложенный США в феврале текущего года проект первой резолюции СБ ООН по украинскому кризису «Путь к миру», призывающий к установлению «прочного мира» и поддержанный Россией, Китаем и США», — рассказал Небензя.

При этом дипломат обратил внимание на попытки Киева и его европейских союзников сорвать мирные инициативы. Постпред заявил, что РФ это прекрасно видит и не питает иллюзий по поводу их договороспособности.

«Мы знаем их истинное лицо и истинную цену их слов и обещаний», — подчеркнул Небензя.

До этого дипломат заявил о готовности РФ вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью Владимира Зеленского.

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