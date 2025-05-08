Путин после переговоров с Си заявил о планах продвижения двусторонней торговли

Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли РФ и Китая к 2030 году

Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил о планах продвижения двусторонней торговли к концу десятилетия. Его слова передает РИА Новости.

«В нашем с господином Си Цзиньпином совместном заявлении поставлены амбициозные задачи. Речь, в частности, идет о том, чтобы обеспечить к 2030 году существенное качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций», — сказал Путин.

По итогам переговоров в Кремле лидеры двух стран приняли совместные заявления по теме глобальной стратегической стабильности и о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них ожидается неформальная часть — официальный завтрак и беседа лидеров за чаем.

Ранее Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию.