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Си Цзиньпин пообещал, что КНР сохранит вечное добрососедство с Россией

Си Цзиньпин: КНР и РФ должны стоять друг с другом и отстаивать многосторонность
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Китай и Россия должны отстаивать многосторонность взаимоотношений и стоять друг с другом, взаимодействуя в ООН, ШОС и БРИКС. Об этом заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Полагаю важным углублять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие Китая и России... Важно оставаться надежными партнерами в духе обоюдного выигрыша и совместного процветания», — сказал председатель КНР.

Китайский лидер добавил, что несмотря на турбулентность международной обстановки, КНР и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства.

Си Цзиньпин среди прочего отметил, что координация действий Пекина и Москвы в международных делах привносит стабильность, а также положительную энергию в неспокойный мир.

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином прибыла в Москву 7 мая.

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них планировалась неформальная часть — официальный завтрак и беседа за чаем.

В ходе беседы лидеры государств подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ранее Путин высказался об итогах переговоров России и Китая.

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