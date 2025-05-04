В армии США стали готовиться к войне с Китаем

WSJ: армия США создает мобильные подразделения на случай войны с Китаем в АТР

Армия США создает мобильные подразделения на случай войны с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на занявшего пост командующими силами США в регионе генерала Рональда Кларка.

«Армия... создала новые гибкие подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов», — сообщает издание.

Предполагается, что в случае вооруженного конфликта эти подразделения будут атаковать цели в КНР с суши, собирать ценную информацию о зоне боевых действий и создавать возможности для маневра американских ВВС и ВМС. Наиболее вероятными очагами конфликта были названы Южно-Китайское море и Тайвань.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальную войну с Китаем.

Ранее в Норвегии предупредили США о катастрофе из-за торговой войны с Китаем.