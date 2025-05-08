Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала нового канцлера Германии Фридриха Мерца включить Москву в маршрут своих первых зарубежных визитов. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После поездок в Париж и Варшаву Мерцу стоит посетить Москву 9 мая — в день памяти об окончании Второй мировой войны. Это был бы жест уважения к истории и сигнал о готовности Германии содействовать миру», — заявила политик.

Вагенкнехт подчеркнула, что 9 Мая — не только годовщина Победы, но и напоминание о важности диалога между странами. По ее мнению, такой визит позволил бы Берлину заявить о себе как о посреднике в урегулировании конфликта на Украине и активизировать дипломатические усилия.

7 мая сообщалось, что Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших нескольких недель.

До этого Вагенкнехт высказала мнение, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее Мерц оценил возможность отправки войск на Украину.