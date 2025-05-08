Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политик призвала Мерца приехать в Москву 9 мая

Глава партии ССВ Вагенкнехт: Мерцу следовало бы посетить Москву на 9 Мая
close
Lisi Niesner/Reuters

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала нового канцлера Германии Фридриха Мерца включить Москву в маршрут своих первых зарубежных визитов. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После поездок в Париж и Варшаву Мерцу стоит посетить Москву 9 мая — в день памяти об окончании Второй мировой войны. Это был бы жест уважения к истории и сигнал о готовности Германии содействовать миру», — заявила политик.

Вагенкнехт подчеркнула, что 9 Мая — не только годовщина Победы, но и напоминание о важности диалога между странами. По ее мнению, такой визит позволил бы Берлину заявить о себе как о посреднике в урегулировании конфликта на Украине и активизировать дипломатические усилия.

7 мая сообщалось, что Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших нескольких недель.

До этого Вагенкнехт высказала мнение, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее Мерц оценил возможность отправки войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами