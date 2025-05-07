Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый канцлер Германии запланировал визит на Украину

Мерц заявил о планах посетить Украину в течение ближайших нескольких недель
close
Lisi Niesner/Reuters

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я действительно планирую посетить Украину в течение следующих нескольких недель. В настоящее время идет согласование [планов] того, как будет проходить этот визит», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

7 мая в интервью каналу ZDF канцлер также сообщил о предстоящем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что лично не знаком с американским лидером, а возможность познакомиться лично представится в июне на саммите НАТО в Гааге. При этом политик допустил, что встреча может произойти и раньше.

В середине апреля лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт высказала мнение, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее немецкая газета призвала Мерца отправиться на 9 Мая в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами