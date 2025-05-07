Новый канцлер Германии запланировал визит на Украину

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я действительно планирую посетить Украину в течение следующих нескольких недель. В настоящее время идет согласование [планов] того, как будет проходить этот визит», — сказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

7 мая в интервью каналу ZDF канцлер также сообщил о предстоящем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что лично не знаком с американским лидером, а возможность познакомиться лично представится в июне на саммите НАТО в Гааге. При этом политик допустил, что встреча может произойти и раньше.

В середине апреля лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт высказала мнение, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее немецкая газета призвала Мерца отправиться на 9 Мая в Москву.