Канцлер Германии Мерц: речи об отправке немецких военных на Украину не идет

На данный момент речи об отправке немецких военных на Украину не идет. Об этом заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу Welt.

«Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Мы находимся далеко от прекращения огня и еще дальше — от мирного соглашения», — заявил он.

До этого в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Газета The Times писала, что европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.

Ранее Лавров прокомментировал позицию США по Третьей мировой войне.