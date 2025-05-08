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Судоходные компании РФ смогут самостоятельно определять объем раскрываемой информации

Путин разрешил «Совкомфлоту» и «Новошипу» самостоятельно раскрывать информацию
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право крупнейшим судоходным компаниям страны — «Совкомфлоту» и Новороссийскому морскому пароходству («Новошип») — самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, компании смогут решать, какие данные о своей деятельности публиковать, а какие — оставить конфиденциальными. Решение вступило в силу сразу после подписания, 8 мая.

«Совкомфлот» — лидер в транспортировке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также в обслуживании морской добычи углеводородов. Специализируется на работе в сложных климатических условиях, включая арктические регионы.

«Новошип» — крупнейший оператор на Черном море. Занимается международными перевозками энергоносителей, управлением судами и подбором экипажей.

29 апреля в Астраханской области завершили строительство нового танкера-химовоза «Азимут-1».

Ранее Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с главой КНР.

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