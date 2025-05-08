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В США резко раскритиковали представителя Трампа за слова о России

Макгрегор: у Келлога нет доверия в переговорах с Россией
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Carlos Barria/Reuters

У спецпосланника президента США Кита Келлога нет шансов добиться успеха в организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьется ничего», — подчеркнул он.

7 мая Келлог заявил, что Россия является главным препятствием для достижения 30-дневного перемирия на Украине, несмотря на якобы готовность Киева к этому соглашению. По его словам, единственным препятствием к миру на Украине является российский президент.

На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова о несогласии президента РФ Владимира Путина с 30-дневным перемирием со стороны спецпосланника президента США Кита Келлога не соответствуют действительности.

Ранее Келлог заявил, что Украина хочет «заморозки» конфликта с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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