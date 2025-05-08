Захарова ответила на заявление Келлога о 30-дневном перемирии

Слова о несогласии президента РФ Владимира Путина с 30-дневным перемирием со стороны спецпосланника президента США Кита Келлога не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление», — сказала она.

Захарова отметила, что российская сторона неоднократно предлагала прекращение огня, приведя в качестве примера пасхальное перемирие. Россия также поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам, добавила она.

7 мая спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия является главным препятствием для достижения 30-дневного перемирия на Украине, несмотря на якобы готовность Киева к этому соглашению. По его словам, единственным препятствием к миру на Украине является российский президент.

Ранее Кит Келлог заявил, что Украина хочет «заморозки» конфликта с РФ.