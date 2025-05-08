Президент Южной Осетии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Правительство Южной Осетии: Алан Гаглоев прибыл в Москву на 80-летие Победы⁣⁣

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прилетел в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Президент Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Великой Победы по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении.

В составе делегации от Южной Осетии также врио министра обороны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.

Накануне на празднование Дня победы в российскую столицу прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет значительное количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее начались переговоры Путина и Си Цзиньпина.