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Хакер сообщил о «психоперации» ВСУ в Дзержинске

«РВ»: Зеленский приказал ВСУ провести психоперацию в Дзержинске в ДНР
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военнослужащим провести «психоперацию» в занятом бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на донецкого хакера с ником Джокер ДНР.

«Зеленский приказал солдатам ВСУ при помощи беспилотников цеплять флаг Украины на домах Дзержинска, чтобы снять красивое видео, доказывающее, что город под контролем украинской армии», — процитировали хакера военкоры.

Джокер ДНР выразил уверенность, что инициатива Зеленского пойдет России только на пользу. По его мнению, пока дроны ВСУ будут массово летать с флажками, российские операторы БПЛА устроят на них охоту.

7 февраля Минобороны России сообщило о том, что военные ВС РФ взяли под контроль город Дзержинск в ДНР. По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Центр», им помогали три гвардейские отдельные мотострелковые бригады.

Как заявили в МИД РФ, освобождение населенного пункта поможет российским войскам защитить гражданское население Горловки от обстрелов ВСУ.

Ранее на месте селфи Зеленского в Авдеевке установили флаг России.

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