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На месте селфи Зеленского в Авдеевке установили флаг России

Репке: ВС РФ установили флаг у въезда в Авдеевку, где делал селфи Зеленский

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Телеграм-канал Zelenskiy/Official

Бойцы Вооруженных сил РФ установили российский флаг у въезда в город Авдеевка в ДНР. Об этом в своем Twitter написал немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

По его словам, российский флаг теперь развевается на том месте, где президент Украины Владимир Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку в конце декабря 2023 года.

Журналист также заявил, что сейчас Авдеевка тактически окружена ВС РФ.

«Самой большой задачей для украинцев будет выбраться оттуда живыми», — добавил он.

15 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные предложили сдаться солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в огневой мешок под Донецком.

В этот же день штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в Авдеевку, назвала ситуацию в городе «угрожающей».

До этого сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче Авдеевки.

Ранее житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами.

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