Индия и Пакистан провели самый масштабный воздушный бой в современной истории

Между Индией и Пакистаном на фоне эскалации конфликта произошел «один из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации боев», одновременно в воздушном бою в ночь на 7 мая участвовало не менее 125 истребителей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источники в пакистанских силах безопасности заявили, что во время атаки Индии они сбили пять самолетов индийских ВВС и один беспилотник, отмечает телеканал.

В бою в ночь на 7 мая, как пишет CNN, участвовало в общей сложности 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства.

Источники CNN добавили, что обмен ракетными ударами «иногда происходил на расстоянии более 160 километров».

«Воздушный бой» между пакистанскими и индийскими истребителями был одним из «самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации»», — подчеркнул в комментарии CNN высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.