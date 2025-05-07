Политолог оценил возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Политолог Макаревич: ядерной войны между Индией и Пакистаном не будет

Ядерной войны между Индией и Пакистаном на фоне военных операций обеих стран не будет. Об этом заявил сотрудник Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Глеб Макаревич в беседе с «Лентой.ру».

«Ядерной войны не будет, полномасштабной войны не будет. Стороны в этот покер играют давно и знают свои красные линии», — сказал он.

Макаревич не исключил дальнейшие шаги со стороны Пакистана, однако прямых военных действий, по его мнению, ждать не стоит.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». По данным пакистанского Минобороны, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.