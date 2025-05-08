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В Эстонии потребовали вернуть украинских беженцев на родину

Политик Хельме: Эстония должна вернуть украинских беженцев обратно
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Markus Schreiber/AP

Власти Эстонии должны отправить украинских беженцев обратно на Украину вместо заявлений о готовности отправить военных в эту страну. Об этом заявил глава оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, передает ERR.

«Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?» — подчеркнул он, комментируя слова премьера Эстонии Кристена Михала о готовности отправить военных на Украину.

По словам Хельме, в Эстонии проживает 10 тыс. граждан Украины, которые уклоняются от службы в украинской армии.

До этого Михал говорил, что эстонские власти готовы присоединиться к инициативе «коалиции желающих» и направить роту солдат на Украину.

По его мнению, обеспечение безопасности Украины представляет собой лучшую стратегическую гарантию против РФ для всех европейских государств.

Ранее журналисты узнали о планах США помочь «коалиции желающих» в поддержании мира на Украине.

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