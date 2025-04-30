В Эстонии выразили готовность отправить войска на Украину

Эстонские власти готовы присоединиться к инициативе «коалиции желающих» и направить роту солдат на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр республики Кристен Михал, сообщает ERR.

По его мнению, обеспечение безопасности Украины представляет собой лучшую стратегическую гарантию против РФ для всех европейских государств.

«Безопасность Украины — это безопасность Европы. <...> Мы должны показать, что можем подкреплять хорошие мысли делами», — подчеркнул глава правительства.

Как он сказал, перед отправкой военнослужащих на Украину кабинет министров Эстонии должен будет запросить соответствующий мандат у парламента. При этом Михал добавил, что Таллин по-прежнему считает, что лучшей гарантией безопасности для Киева является его принятие в НАТО.

В материале отмечается, что одна рота в эстонских войсках состоит из 50–250 военнослужащих. Чаще всего в состав такого подразделения входят около 150 человек.

30 апреля газета The Times сообщила, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее журналисты узнали о планах США помочь «коалиции желающих» в поддержании мира на Украине.