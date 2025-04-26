США хочет помочь «коалиции желающих» в поддержании мира на Украине

Daily Telegraph: США поможет «коалиции желающих» в поддержании мира на Украине

Соединенные Штаты помогут «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине — однако об этом было сказано непублично. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Как пишет издание представители американской администрации непублично предложили Британии, Франции и другим союзникам Киева, которые хотят направить войска на Украину в рамках якобы миротворческих усилий.

В частности, речь идет о логистической и разведывательной поддержке со стороны США. Британское правительство, по данным Telegraph, очень высоко оценило это решение Вашингтона, назвав это значительным шагом вперед.

Однако газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве также сообщает о том, что Британия, вероятно, откажется отправлять войска на Украину из-за высоких рисков дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

Ранее в Европе раскрыли детали по отправке миротворцев на Украину.