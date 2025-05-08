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Мерц раскрыл, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина

Мерц: поддержка ВСУ Европой и США может выступить гарантией безопасности Киеву
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Lisi Niesner/Reuters

Поддержка украинской армии со стороны Европы и США может выступить гарантией безопасности Киеву. Об заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Welt.

«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать ее вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — отметил он.

Вопрос отправки немецких военнослужащих на Украину не стоит, добавил политик.

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

На фоне этого лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией своими высказываниями о передаче Украине крылатых ракет Taurus. С ней согласилась внешнеполитический эксперт ее партии Севим Дагделен, которая назвала возможные поставки немецких дальнобойных ракет Киеву «абсолютной эскалацией».

Ранее Медведев назвал Мерца нацистом за заявление об ударе по Крымскому мосту.

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