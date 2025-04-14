Мерц допустил использование ракет Taurus для удара по Крымскому мосту

FT: Мерц заявил, что ВСУ могут использовать Taurus для удара по Крымскому мосту

Дальнобойные ракеты Taurus могут быть использованы для удара по Крымскому мосту. Об этом заявил будущий канцлер страны Фридрих Мерц, передает газета Financial Times.

«Мерц не только заявил, что готов поставить ракеты Taurus, но и предположил, что они могут быть использованы для нанесения ударов по таким целям, как Керченский мост, который связывает Россию с Крымом», — говорится в сообщении издания.

Как пишет британская газета, пока неясно, поддержат ли партнеры Мерца по коалиции из социал-демократов (СДПГ) поставку ракет Taurus Киеву.

До этого Мерц заявлял, что Германия поставит на Украину ракеты Taurus, только если их отправка будет согласована с зарубежными партнерами.

Как считает будущий канцлер ФРГ, Вооруженным силам Украины пора «выйти из оборонительной позиции» и получить возможность влиять на ситуацию на поле боя.

Ранее Мерц оценил шансы на вступление Украины в НАТО и Европейский союз.