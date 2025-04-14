Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал Мерца нацистом за заявление об ударе по Крымскому мосту

Медведев призвал Мерца подумать дважды прежде, чем бить по Крымскому мосту
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X назвал нацистом лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы ударить по Крымскому мосту.

По словам зампреда Совбеза, немецкого политика преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте.

«Теперь Мерц предложил удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист», — написал Медведев.

Накануне Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил — если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». По мнению Мерца, Вооруженные силы Украины могут применить эти ракеты для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом».

7 апреля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для ударов со стороны ВСУ.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Атаки на Крымский мост
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами