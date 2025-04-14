Медведев назвал Мерца нацистом за заявление об ударе по Крымскому мосту

Медведев призвал Мерца подумать дважды прежде, чем бить по Крымскому мосту

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X назвал нацистом лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы ударить по Крымскому мосту.

По словам зампреда Совбеза, немецкого политика преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте.

«Теперь Мерц предложил удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист», — написал Медведев.

Накануне Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил — если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». По мнению Мерца, Вооруженные силы Украины могут применить эти ракеты для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом».

7 апреля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для ударов со стороны ВСУ.

Ранее российский посол предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину.