Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к студентам и преподавателям из Эквадора, в котором раскрыл смысл конфликта на Украине. Видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.

Как заявил Зеленский боевые действия на Украине призваны вдохновлять другие народы на борьбу за свободу. Он заявил, что действия украинских войск должны «добавлять энергии другим народам».

По его словам, действия украинской армии доказало, что «каждый народ может выстоять» против страны, которая намного крупнее и сильнее.

До опубликованной речи с разговорами о важности сопротивление, украинский лидер сделал не менее важное заявление Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных.

Ранее политолог указал на попытку Зеленского «напугать» Путина заявлением о параде Победы.