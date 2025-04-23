Экс-депутат Рады допустил удар ВСУ по Красной площади 9 мая

Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин в эфире Youtube-канала экс-нардепа Борислава Березы.

Лапин допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных.

По его словам, Россия объясняет атаки по Украине тем, что целями ударов становятся украинские военнослужащие.

«Красная площадь – это законная цель для нас так же... На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же бог велел влупить», – сказал Лапин.

Береза отметил, что спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки».

14 апреля президент Владимир Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.