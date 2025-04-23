Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады допустил удар ВСУ по Красной площади 9 мая

Экс-депутат Рады Лапин назвал парад Победы на Красной площади законной целью ВСУ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин в эфире Youtube-канала экс-нардепа Борислава Березы.

Лапин допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных.

По его словам, Россия объясняет атаки по Украине тем, что целями ударов становятся украинские военнослужащие.

«Красная площадь – это законная цель для нас так же... На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же бог велел влупить», – сказал Лапин.

Береза отметил, что спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки».

14 апреля президент Владимир Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами