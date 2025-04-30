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Политолог указал на попытку Зеленского «напугать» Путина заявлением о параде Победы

Политолог Марков: Зеленский запугивает Путина намеком на удар по параду Победы
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Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается напугать президента России Владимира Путина намеком на возможный удар по параду Победы в Москве, который состоится 9 мая. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Марков отметил, что Зеленский и лидеры стран ЕС полагают, что Путин объявил трехдневное перемирие на период празднования 80-летия Победы, чтобы приглашенные в Россию мировые лидеры не опасались ударов со стороны ВСУ.

«А Зеленский хочет, чтобы Путин и [председатель КНР] Си боялись ударов ВСУ на Красной площади по приказу его, Зеленского. Зеленский очень хочет, чтобы Путин его боялся», — написал Марков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист.

Ранее Зеленский обеспокоился учениями России и Белоруссии.

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