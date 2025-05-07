Келлог назвал главное препятствие для временного прекращения огня на Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия является главным препятствием для достижения 30-дневного перемирия на Украине, несмотря на якобы готовность Киева к этому соглашению. Его слова привел телеканал Fox News.

По словам генерала Келлога, руководство Украины не устраивают выдвинутые условия потенциального перемирия, но она согласна на 30-дневное прекращение огня, и хочет установления этого режима как можно скорее.

«Единственный человек, который может добиться результата — президент Трамп ... наше препятствие — президент России, который не соглашается», — заявил Келлог.

До этого руководство России объявило о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, приуроченному к 80-летию Победы, а также подчеркнуло готовность к полноценному мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня.

Трамп, в свою очередь, оценил предложение российской стороны. По его словам, три дня кажутся «не таким уж значительным сроком», но отметил, что по сравнению с началом конфликта это «большое достижение».

Ранее министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня.