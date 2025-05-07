Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Келлог назвал главное препятствие для временного прекращения огня на Украине

Келлог: Путин – препятствие для 30-дневного перемирия на Украине
close
Sarah Silbiger/Global Look Press

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия является главным препятствием для достижения 30-дневного перемирия на Украине, несмотря на якобы готовность Киева к этому соглашению. Его слова привел телеканал Fox News.

По словам генерала Келлога, руководство Украины не устраивают выдвинутые условия потенциального перемирия, но она согласна на 30-дневное прекращение огня, и хочет установления этого режима как можно скорее.

«Единственный человек, который может добиться результата — президент Трамп ... наше препятствие — президент России, который не соглашается», — заявил Келлог.

До этого руководство России объявило о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, приуроченному к 80-летию Победы, а также подчеркнуло готовность к полноценному мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня.

Трамп, в свою очередь, оценил предложение российской стороны. По его словам, три дня кажутся «не таким уж значительным сроком», но отметил, что по сравнению с началом конфликта это «большое достижение».

Ранее министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами