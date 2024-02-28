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Польша заявила, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт

Президент Польши Дуда: вопрос военных репараций от Германии не закрыт

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Miguel Angelo Pereira/AP

Вопрос репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны для Польши не закрыт., заявил президент страны Анджей Дуда. Его слова передает «Комсомольская правда».

«Вопрос о репарациях не решен, он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный», — сказал Дуда.

Он отметил, что, даже если сейчас этот вопрос «пытаются замести под ковер», время на него все равно придет.

«В Польше нет семьи, в которой кто-то не погиб бы во время Второй мировой войны. Есть семьи, которые были уничтожены целиком, включая маленьких детей. Есть баланс потерь. Трагичный. Потери должны быть компенсированы», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что вопрос репараций Варшаве от Берлина за события времен Второй мировой войны является закрытым.

В Феврале премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что «в формальном, юридическом и международном смысле» вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.

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