Польша заявила, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт

Вопрос репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны для Польши не закрыт., заявил президент страны Анджей Дуда. Его слова передает «Комсомольская правда».

«Вопрос о репарациях не решен, он не закрыт, а с финансовой стороны он как минимум спорный», — сказал Дуда.

Он отметил, что, даже если сейчас этот вопрос «пытаются замести под ковер», время на него все равно придет.

«В Польше нет семьи, в которой кто-то не погиб бы во время Второй мировой войны. Есть семьи, которые были уничтожены целиком, включая маленьких детей. Есть баланс потерь. Трагичный. Потери должны быть компенсированы», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что вопрос репараций Варшаве от Берлина за события времен Второй мировой войны является закрытым.

В Феврале премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что «в формальном, юридическом и международном смысле» вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад, однако в финансовом, материальном и моральном плане так и не был реализован.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.