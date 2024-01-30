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МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией

Глава МИД Польши Сикорский: в отношениях с ФРГ есть проблемы, их нужно решать

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Берлин является союзником Польши, однако напомнил о проблемах, которые необходимо решать. Об этом он заявил перед поездкой в Берлин, сообщает TVN 24.

«Предыдущее правительство вело антинемецкую пропаганду. Мы считаем, что демократическая Германия является союзником Польши. Мы заканчиваем холодную войну с европейскими институтами и нашим крупнейшим торговым партнером», — заявил Сикорский.

В то же время он отметил, что «даже если у вас хорошие отношения, есть проблемы, которые нужно решать».

«Германия — наш союзник, но есть вопросы, которые нужно решить из прошлого и будущего, и обо всем этом мы поговорим», — отметил глава МИД Польши.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что Польша согласна на размещение военного контингента Германии на своей территории. На сегодняшний день в Польше находятся около 10 тыс. военнослужащих США.

Шейна подчеркнул, что, когда в соседнем государстве идет вооруженный конфликт, любая помощь и сотрудничество со стороны союзников Польши приветствуются как можно больше.

Ранее сообщалось, что новое правительство Польши не откажется от требований репараций от Германии.

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