Польша захотела военного сотрудничества с Германией вместо репараций за Вторую мировую

Польшу вместо репараций за Вторую мировую войну (ВМВ) может устроить военное сотрудничество с Германией. Это следует из заявления польского премьера Дональда Туска после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

Канцлер Германии при этом вновь заявил о том, что Берлин платить репарации не планирует. При этом Шольц, как отмечают журналисты, предложил выплатить компенсации живущим жертвам оккупации. Германия готова выделить на выплату компенсаций несколько сотен миллионов евро.

2 июля сообщалось, что Шольц прибыл в Польшу с предложением на тему компенсации пострадавшим во времена Второй мировой войны гражданам республики.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вопрос репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны не является закрытым. Он отметил, что, даже если сейчас этот вопрос «пытаются замести под ковер», время для него все равно придет.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.