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Вучич поблагодарил Красную армию за освобождение Сербии от нацизма

Вучич: Сербия благодарна Красной армии за освобождение
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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Сербия благодарна Красной армии за освобождение страны от нацистского ига. Об это заявил президент Сербии Александр Вучич, передает RT.

«Я горжусь борьбой моего народа с фашизмом и благодарен за огромную помощь, которую мы получали от Красной армии во время освобождения Сербии», — подчеркнул он.

Самолет Вучича по пути в Москву совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку. По одной из версий, это понадобилось для дозаправки, по другой — из-за временного закрытия пролетного коридора над Россией из-за активности украинских дронов и работы систем ПВО. Несмотря на задержки, в итоге сербский лидер благополучно добрался до российской столицы.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили Парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.

Ранее Лавров заявил, что Россия постарается вернуть Европе истинные ценности.

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