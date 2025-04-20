Лавров заявил, что Россия постарается вернуть Европе истинные ценности

Лавров: РФ приложит все силы, чтобы идеология нацизма не поднимала голову в ЕС

Российская сторона приложит все силы, чтобы идеология нацизма в ЕС не поднимала голову и Европа вернулась к своим истинным ценностям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, тот факт, что Евросоюз открыто хочет возобновления европейской идеологии нацизма, «уму непостижим».

«Конечно, мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология «не поднимала голову», чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа все-таки вернулась к своим ценностям», — заявил Лавров.

Министр отметил, что европейские ценности заключаются не в том, чтобы «всех постричь под одну гребенку, поставить под ружье и натравливать на конкурентов Европы».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение газеты The Telegraph о том, что Сербии могут отказать во вступлении в ЕС, если президент Александар Вучич подтвердит свое намерение приехать в Россию на парад Победы в Москве.

По ее словам, на наших глазах возрождается евронацизм, нацисты 80 лет назад вынуждали отказываться от своей Родины тех, кого считали «людьми второго сорта».

Ранее Лавров рассказал о вкладе стран Латинской Америки в победу над нацистами.