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Кадыров высказался о своей возможной отставке

Кадыров заявил, что решение о его отставке может принять только Путин
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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Окончательное решение об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова может принять только президент РФ Владимир Путин. Такое заявление сделал сам руководитель региона, пишет газета «Коммерсантъ».

Корреспондент издания попросил Кадырова прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что он может в скором времени покинуть занимаемую должность. Глава Чечни рассказал, что намерен обратиться с этим вопросом к российскому лидеру.

«Как скажет, так и будет», — подчеркнул он.

По словам Кадырова, под его руководством в республике «все сделали и все построили». При этом, если в будущем в Чечне возникнут какие-то проблемы, он может и вернуться к власти.

6 мая глава Чечни рассказал, что попросил освободить его от занимаемой должности. Позже он пояснил, что решить этот вопрос способен только Путин.

На следующий день Кадыров и президент РФ провели встречу в Кремле. Российский лидер предложил обсудить текущую ситуацию в Чечне и заявил, что Кадыров может гордиться результатами развития республики за последние несколько лет.

Ранее Кадыров заявил, что получил новую награду.

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