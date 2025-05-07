Кадыров сообщил о награде после слов о своей отставке и их опровержении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил новую награду после слов о своей отставке и их опровержении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он получил награду из рук заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева.

«Было очень приятно получить <...> ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почетной грамотой Главы ЧР», — поделился Кадыров.

Он добавил, что вклад Исаева в социально-экономическое развитие Чечни «невозможно переоценить».

До этого политолог и политтехнолог Сергей Маркелов заявил, что заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке является «тестированием» Кремля, оно не имеет отношения к реальности.

Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором регионального министерства внутренних дел.