Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров сообщил о награде после слов о своей отставке и их опровержении

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о получении им новой награды
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил новую награду после слов о своей отставке и их опровержении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он получил награду из рук заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева.

«Было очень приятно получить <...> ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почетной грамотой Главы ЧР», — поделился Кадыров.

Он добавил, что вклад Исаева в социально-экономическое развитие Чечни «невозможно переоценить».

До этого политолог и политтехнолог Сергей Маркелов заявил, что заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке является «тестированием» Кремля, оно не имеет отношения к реальности.

Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором регионального министерства внутренних дел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами