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Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Путин предложил Кадырову на встрече в Кремле обсудить текущие дела в Чечне
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, глава государства предложил Кадырову обсудить текущие дела в Чечне. При этом Путин отметил, что Кадыров может гордиться результатами развития региона за последние годы.

Кадыров в разговоре со специальным корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым перед встречей с президентом ответил на вопрос о возможной отставке с поста президента республики.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!» — заявил Кадыров.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее политолог назвал «обычной историей» заявление Кадырова об отставке.

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