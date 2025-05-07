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В «Роскосмосе» рассказали о подарке Венесуэле ко Дню независимости

Баканов: РФ откроет станцию ГЛОНАСС в Венесуэле ко Дню независимости республики
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Vladimir Baranov/Global Look Press

К Дню независимости Венесуэлы, 5 июля, Россия планирует запустить новую станцию системы ГЛОНАСС на территории этой страны. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

«Мы хотим сделать подарок ко Дню независимости Венесуэлы — открыть к 5 июля станцию ГЛОНАСС. Как раз на 4 июля запланировали и идем по плану», — подчеркнул чиновник.

До этого министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявил о перспективных планах, касающихся участия компании «Российские железные дороги» (РЖД) в проектах по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры Венесуэлы. Данное заявление было сделано по итогам встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По словам главы Минтранса, на переговорах лидеров двух стран рассматривался вопрос о привлечении РЖД к развитию железнодорожной сети в Венесуэле.

Ранее Путин выразил благодарность Мадуро за визит в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

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