Кадыров рассказал об участии во встрече Путина и Мадуро в Кремле

Кадыров принял участие в переговорах Путина и Мадуро после слов об отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присутствовал на переговорах между президентами РФ и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро, которые прошли в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал сам руководитель региона.

«Мне выпала честь принять участие в переговорах <...> Путина с <...> Мадуро <...> в Кремле», — говорится в заявлении.

Кадыров выразил благодарность российскому лидеру за предоставленную возможность присутствовать на встрече. По его словам, благодаря участию в таких мероприятиях он может «изнутри видеть», как формируется внешняя политика РФ и укрепляются ее позиции на международной политической арене.

При этом глава Чечни рассказал, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества Москвы и Каракаса в сферах энергетики и здравоохранения. Кроме того, Путин и Мадуро обменялись мнениями по поводу создания совместных образовательных программ и укрепления гуманитарных связей.

Российский и венесуэльский лидеры провели переговоры 7 мая. Утром в этот день Мадуро прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая Кадыров сообщил, что попросил освободить его от должности главы Чечни. Позже он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу может принять только президент РФ.

Ранее Кадыров поздравил Путина с 25-летием инаугурации.