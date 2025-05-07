Мадуро прилетел в Москву на 9 Мая

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву на мероприятия в честь Дня Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву 6 мая с рабочим визитом, передает Venezolana de Televisión.

Как отмечает телеканал, во время визита политик встретится с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

«Это мероприятие призвано отдать дань уважения жертвам и мужеству советского народа в годы Второй мировой войны, напомнить об его решающей роли в разгроме фашизма и освобождении Европы», — говорится в материале.

Десять лет назад лидер Венесуэлы уже приезжал в РФ на 9 Мая, когда отмечалось 70-летие Победы. А в октябре прошлого года он прилетал в Казань на саммит БРИКС (межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa).

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее лидеры стран ЕС решили не ехать в Киев 9 мая.